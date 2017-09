So ist Heimwerken ein Leichtes

Treueaktion bei famila und Markant

Langenhagen. Mit der neuen Treueaktion läuten famila und Markant den Herbst ein. ‚Do It Yourself‘ heißt es nun zuhause. Ob umfassende Renovierung oder nur schnell das neue Regalbrett an die Wand – mit dem richtigen Equipment ist Heimwerken ein Leichtes. Hochwertige Werkzeuge der Marke Black+Decker gibt es ab dem 11. September in der neuen Treueaktion bei famila und Markant.Black+Decker sind die Erfinder der ersten kabellosen Bohrmaschine der Welt. Seit 1910 legte Black+Decker den Grundstein für das heute weltweit größte Unternehmen im Bereich der Elektrowerkzeuge. Akkuschrauber, Zangenset, Ultraschall Entfernungsmesser und vieles mehr erhalten famila- und Markant- Kunden bis zu 50 Prozent günstiger. Für nur 20 Treuepunkte können sie sich einen Treueartikel zum Sonderpreis aussuchen.famila- und Markant-Kunden punkten bei jedem Einkauf. Nach dem bewährten Prinzip erhalten sie an der Kasse für je fünf Euro Einkaufswert einen Treuepunkt. An den Kassen und in einem Aktionsdisplay liegen zum Einkleben der Punkte Sammelhefte aus. Die Punkte von famila und Markant sind miteinander kombinierbar und können in allen zugehörigen Märkten eingelöst werden. Die Treueaktion läuft bis zum 23. Dezember, volle Treuehefte können bis zum 7. Januar 2018 eingelöst werden. Weitere Informationen gibt es in den famila-Warenhäusern und Markant- Märkten.