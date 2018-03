Werke von Händel am Sonntag, 8. April

Langenhagen. Die nächste Soirée bietet Werke von Händel: "Barockmusik vom Feinsten" gibt es am Sonntag, 8. April, um 17 Uhr in der Elisabethkirche an der Walsroder Straße, Ecke Kirchplatz. Das Ensemble Arava wird spielen: Einat Aronstein (Sopran), Sophie Wedell (Violine), Nora Matthies (Violoncello) und Avinoam Shalev (Cembalo).Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchenmusik in der Elisabethkirche werden erbeten.