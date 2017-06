Solar-Flitzer bei strahlender Sonne

Erster SolarCup Hannnover auf dem Schulhof der Robert-Koch-Realschule

Langenhagen (ok). Beim ersten Hannoveraner SolarCup, der auf dem Schulhof der Robert-Koch-Realschule ausgetragen und gemeinsam mit der Stiftung NiedersachsenMetall ausgerichtet wurde, traten rund 130 Teams aus 17 Schulen gegeneinander an. Gestartet wurde in zwei Kategorien; die benötigten Solarzellen und Getriebemotoren kamen von der Stiftung NiedersachsenMetall. Jedes Schülerteam hat die Karosserie selbst entworfen und gebaut. Die Fahrzeuge der Kategorie A mussten die zehn Meter lange Strecke zweimal bewältigen. Auf der Hälfte wurde der Wagen manuell umgesetzt. In Kategorie B waren 40 Meter Strecke mit Tunneldurchfahrt und automatischer Fahrtrichtungsumkehr gefordert.Technische Konstruktionswettbewerbe wie der SolarCup sind bei Schülerinnen und Schülern besonders beliebt. In regelmäßigen Abständen werden verschiedene Wettbewerbe dieser Art von der Stiftung NiedersachsenMetall organisiert, bei der die Jugendlichen ihr technisches Know-How und Geschick unter Beweis stellen können.Das Thema Solarenergie war zuvor im Unterricht behandelt worden und fand nun praktische und kreative Umsetzung in Form der kleinen umweltfreundlichen Flitzer. Die Stiftung NiedersachsenMetall wurde 2003 vom Arbeitgeberverband der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie gegründet. Sie setzt sich dafür ein, Kinder und Jugendliche für die MINT-Fächer zu begeistern. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.