Sommerfest mit Krippeneinweihung

Langenhagen. Spiele für große und kleine Gäste, leckeres Essen, eine Tombola mit tollen Preisen: Das Sommerfest der Kindertagesstätte Zwölf-Apostel am Sonnabend, 23. Juni, ab 14.30 Uhr am Weserweg 3, bietet Programm. „Wir laden alle herzlich ein mit uns das Sommerfest aber auch die Einweihung unseres neuen Krippenanbaus zu feiern“, sagt Gabriele Hellfeuer, Leiterin der Einrichtung. Im Frühjahr ist die erste Krippengruppe die „kleinen Spatzen“ in den Neubau eingezogen. Beim Sommerfest können sich Interessierte auch den Neubau ansehen. Die Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren. Am 23. Juni kommt garantiert keine Langeweile auf. Schildkrötenrennen, eine spannenden Schatzsuche, Enten angeln und Torwandschießen halten die Gäste in Atem. Sogar eine Hüpfburg steht in diesem Jahr bereit. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher“, sagt Gabriele Hellfeuer. Der Erlös aus den Einnahmen wird vollständig für Anschaffungen der Kindertagesstätte genutzt und kommt den Kindern zu Gute.