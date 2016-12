SPD verschenkt Jahreskalender

XL-Baumwolltasche als passende Geschenkalternative

Langenhagen. Im Sommer rief die SPD-Abteilung Langenhagen Hobby-Fotografen dazu auf, ihr Langenhagener Lieblingsmotiv einzusenden, um damit beim ausgerufenen Fotowettbewerb teilzunehmen. Aus den weit mehr als 100 Einsendungen wählte eine Jury die besten zwölf Motive aus, die dann in einem Jahreskalender ihren Platz fanden. Zwar mit etwas Verzögerung, aber rechtzeitig zum Jahresende ist der Kalender nun fertig und wird von der SPD am Sonnabend, 17. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr am Infostand auf dem Marktplatz kostenlos abgegeben.„Darüber hinaus bieten wir eine umweltfreundliche XL-Baumwolltasche mit unserem Langenhagen-Herz als Motiv an“ erzählt Frank Stuckmann, Vorsitzender der Abteilung. Sie kostet drei Euro, wovon 50 Cent an das Cafe Monopol gespendet werden, das am gleichen Tag seinen 30. Geburtstag feiert. „Wir möchten damit den Neuanfang nach dem Umbau unterstützen. Im Übrigen eignen sich die Taschen durchaus als Geschenkpapier-Alternative oder selbst als Geschenk", führt Stuckmann augenzwinkernd fort. Der Infostand der SPD ist an der Ecke Ostpassage/Südpassage zu finden.