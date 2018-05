Spiele und Konzert an der Eliakirche

Mitmach-Musik-Familienshow am 16. Juni

Langenhagen. Die Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 lädt zu einem Familiennachmittag für Sonnabend, 16. Juni, herzlich ein. Ab 14 Uhr erwartet Kinder und Eltern eine Spielstraße um die Kirche. Das Familienkonzert beginnt um 15.30 Uhr, der Besuch kostet fünf Euro. Nach dem Konzert wird zum Grillen im Kirchgarten gegen eine freiwillige Spende eingeladen.Daniel Kallauch, Musiker und Komiker, präsentiert seine Show "Ganz schön stark" und bietet damit Unterhaltung für Klein und Groß. Christliche Werte stehen im Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. „Ich will mit meiner Show begeistern und Lebensfreude verbreiten, Spaß haben und das Funkeln in den Kinderaugen sehen“, sagt Daniel Kallauch. Mit auf der Bühne sind Wolfgang Zerbin, Pianist und Arrangeur, und natürlich der schräge Spaßvogel Willibald, die Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer und Kallauch nur denken. Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. „Ich habe aber noch keinen Erwachsenen erlebt, der in meiner Show nach zehn Minuten immer noch nicht gelacht hat“, sagt der Bühnenkünstler. Der Eintrittspreis zu Show beträgt fünf Euro. Kartenreservierung: E-Mail allgemein@elia-kirchengemeinde.de