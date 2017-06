60 Schüler beim Integrationsturnier dabei

Langenhagen (ok). IGS Süd, IGS Langenhagen, Gymnasium und Sprachlernklassen der Klassen fünf bis neun. 60 Schüler waren beim ersten Integrationsturnier des Stadtschülerrates mit von der Partie, maßen sich im Ball über die Schnur. Die Teams wurden gemischt, alle machten mit und verstanden sich ohne Worte. Sport verbindet eben. Birte Dreßler, Schedl, Louis Arnekker und Lorin Yousif denken auf jeden Fall an eine Wiederholung, vielleicht auch in einer anderen Sportart. „Alle waren jedenfalls richtig motiviert“, freut sich Emma Schedl.