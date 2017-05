Sprache soll gestärkt werden

Marks und Heiligenstadt fördern Kitas

Langenhagen. Gemeinsam für noch mehr Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung: Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, und die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt haben bei der Fachkonferenz zum Bundesprogramm Sprach-Kitas Stellung genommen. „Sprache erleichtert alles im Leben. Sie ist für Kinder der Schlüssel zu Chancengleichheit und Teilhabe. Daher freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, die Bundesmittel für unser erfolgreiches Programm zu verdoppeln. Allein in Niedersachsen werden fast 400 Kitas gefördert, sodass mehr Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung gut begleitet und unterstützt werden können“, erklärte Caren Marks.Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt betonte: „Ich begrüße es sehr, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch dieses Programm unsere Kitas personell verstärkt und auch fachlich-pädagogisch unterstützt. Dadurch werden die vielfältigen Maßnahmen des Landes Niedersachsen hervorragend ergänzt.“Auf der Starterkonferenz der zweiten Förderwelle informierten sich rund 750 Fachkräfte und Kita-Leitungen aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen über das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“; darunter auch Langenhagener Kita-Leitungen. In Fachforen und Workshops standen unter anderem Fragen der Mehrsprachigkeit, der inklusiven Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen und der Umgang mit Kindern mit Fluchterfahrungen im Fokus.