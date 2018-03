Sprachen, Astro und Ganztag

Tag der offenen Tür am Gymnasium Langenhagen

Langenhagen. Die drei Zehnklässlerinnen Lene Peterburs, Tijana Prastalo, Katharina Kikic haben den Tag der offenen Tür an ihrer Schule beleuchtet: "Auch in diesem Jahr öffnete das Gymnasium Langenhagen in der Außenstelle, der Hindenburgstraße, seine Türen. Die vielfältigen Sprachangebote und der Ganztagsbereich bildeten in diesem Jahr die Schwerpunkte. Die Französisch- und Lateinklassen boten Stände mit verschiedenen typischen Spezialitäten, wie zum Beispiel Crêpes oder Weinbrötchen und Oliven, an. Abgesehen davon konnte man auch spanische Lieder hören oder sich im römischen Orca- Spiel versuchen. Ein weiteres Highlight war der Ganztagsbereich mit der österlich farbenfrohen Textil-AG. Sehr begehrt waren auch die Plätze bei der Führung der Astronomie-AG, bei der man „Sternenbilderrätsel“ lösen konnte, oder auch der Ersthelferkursus der Sanitäter AG."