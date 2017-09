Sprechstunden möglich

Integrationsbeirat im MILA

Langenhagen. Regelmäßige Sprechstunden bietet der Integrationsbeirat im MILA-Laden an der Schützenstraße. Hintergrund sind die gestiegenen Anforderungen und einer Vielzahl an Kontaktaufnahmen. Termine gibt es ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr. Bei dieser festen Sprechstunde für jegliche Fragen rund um das Thema Integration haben Bürger in dieser Zeit die Gelegenheit, dem Gremium Anregungen und eigene Ideen vorzutragen.Der Vorstand des Integrationsbeirates mit Erwin Eder, Humira Pragasky und Hamidou Bouba freuen sich auf rege Teilnahme.