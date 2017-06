Sportfest an der Krähenwinkeler Grundschule

Langenhagen (ok). Springen, Laufen, Werfen und auch Staffel – das Sportfest der Krähenwinkeler Grundschule mit allen 170 Schülern war wieder kombiniert mit Bundesjugendspielen und Abnahme des Sportabzeichens. Und das Wetter spielte auch noch mit. Am letzten Tag vor den Ferien wurden die Abzeichen dann in der Schule verliehen.