Comedy-Trio gastiert beim Kulturring

Godshorn. Nach dem schrillen Comedy-Debüt „Sekt and the City – vier Frauen mit Mumm“ hauen diesmal drei Freundinnen auf den Putz. „Fit for forty“ lautet die Devise.Mit einer Mischung aus Comedy, Tanz, Musik, Gesang und kessen Sprüchen erörtert das Trio die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Was tun, wenn die rosa Brille grau beschlägt? Gibt es ausgefallenen Sex, und was, wenn er ausfällt? Wohl überflüssig zu erwähnen, dass dabei der Sekt in Strömen fließt!Junggesellinnenabschiede sind out, Scheidungsparties sind in. Doch wie feiert man den zweitschönsten Tag des Lebens? Die drei besten Freundinnen Lena, Kati und Heike müssen sich entscheiden: Vegane Häppchen oder Extrawürste? Pyjamaparty oder Tabledance? Kamillentee oder Komasaufen?Damit sich der Abend zur rauschenden Party steigert, wird jedes Tabu gebrochen und kein Höhepunkt ausgelassen – es wird gesungen, geschlürft, gestritten und gelacht!Ein spritziger Weiberabend für alle – auch (noch) glücklich Verheiratete.Eine Comedy-Revue voll energiegeladener Musik und schriller Wortwechsel – ein"Cat Pack" zum Verlieben. Bekannt von Bühne, Film und Fernsehen sind Ariane Baumgartner, Meike Gottschalk und Helena Marion Scholz neben dieser prickelnden Comedy-Revue deutschlandweit mit anderen Programmen unterwegs."The Cat Pack" gastiert am Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr auf der Klein-kunstbühne des Kulturrings im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg.Karten gibt es ab sofort bei Buch und Papier Monika Frommeyer in Godshorn.