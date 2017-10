Stand-Up und Tattoo-Painting

Aktionen zum verkaufsoffenen Sonntag im CCL

Langenhagen. Am Sonntag, 8. Oktober, gibt es beim verkaufsoffenen Sonntag folgende Aktionen im Center: 13 bis 18 Uhr Tattoo-Painting im Obergeschoss Nähe Friseur Apel, 13 bis 18 Uhr Popkornwagen im ersten Obergeschoss Nähe Stoff- Ideen, 13 bis 18 Uhr Stand-Up-Zauberer Wilhelm Sötebier.Ein Profi -Airbrush-Tattoostudio sorgt für eindrucksvolle Tattoos auf der Haut unsere Kunden/Besucher. Mit der präzisen Airbrushtechnik und spezieller, hautfreundlicher Farbe malt der Tattoopainter Tribals, Ornamente, die Initialen, Herzen und vieles mehr auf Arme, Hände oder das Gesicht. Die dermatologisch getestete Farbe bleibt dabei bis zu drei Tage auf der Haut, lässt sich aber auch mit etwas Seife und Wasser wieder abwaschen. Der offene Stand lädt zum Zuschauen ein und macht Laune, sich auch von einem erfahrenem Tattoopainter verzieren zu lassen. Willkommen zur Zaubershow. Die Besucher tauchen ein in die Welt der Zauberei. Überrascht werden diese mit unterhaltsamer Zauberkunst.Stötebier biete eine lustige und unterhaltsame Zaubershow für alle Altersgruppen an.Schwerpunkt seiner Zauberei sind die eigenen "Bühnenillusionen" und witzige "close-up" Zaubereien. Die Gäste sind sehr gerne eingeladen zum Mitmachen und Mitzaubern.Zusätzlich beginnt am Sonntag, 8. Oktober, die Bastelaktion für die kleinen Besucher im Erdgeschoss auf der Fläche hinter dem Brunnen. Die Bastelaktion beginnt am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Oktober, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr; vom 9. Oktober (Montag) bis 14. Oktober (Sonnabend) in der Zeit von 13 bis 19 Uhr. Folgende Bastelideen werden umgesetzt: Fledermäuse aus Korke, Hexen aus Pappe, hängende Fledermäuse, Kürbismännchen aus Pappe, Gespenster aus Pappe. Die Bastelecke wird schaurig dekoriert. Halloween kann kommen.