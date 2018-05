Starke Naturmotive

Foto-Ausstellung in der VHS

Langenhagen. Eine Foto-Ausstellung mit Werken des Fotografen Jürgen Stichweh zeigt vom 28. Mai bis zum 29. Juni im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, Naturmotive der spanischen Insel Mallorca. Unter dem Titel „Alte Olivenbäume und Kompostkompositionen“ lenkt er den Blick auf die weniger offensichtlichen Details in einer ohnehin eindrucksvollen Natur. Dabei geht es um Vergänglichkeit und das Überleben der Naturschönheiten in einer immer stärker technisierten Welt. Jürgen Stichweh ist ein begeisterter Amateurfotograf mit vielen nationalen und internationalen Auszeichnungen. Er präsentiert in vielen Wettbewerben immer wieder erfolgreich seine Motive aus allen Bereichen, von der Streetfotografie bis zu exzellenten Naturfotos oder der Schönheit der Architektur. Jürgen Stichweh ist langjähriges Mitglied der renommierten BSW-Fotogruppe Hannover.Die Ausstellungseröffnung findet am Montag, 28. Mai, um 18 Uhr statt.