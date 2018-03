Stau ab 3. April möglich

Baustelle auf der Straße Am Pferdemarkt

Langenhagen. Um den unterirdischen Verlauf von Leitungen zu ermitteln, nimmt eine von der Stadtverwaltung beauftragte Firma in der Straße Am Pferdemarkt Suchschachtungen vor. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 3. April, und dauern voraussichtlich vier Wochen. Bis Anfang Mai sollten sich Autofahrer deshalb auf Stau einstellen und den Bereich möglichst umfahren.Die Gehweg- und Fahrbahndecken werden mit einer Wanderbaustelle an 15 Punkten aufgebrochen. Dieses hat zur Folge, dass sich entsprechend des Arbeitsfortschrittes die nutzbare Breite von Gehweg und Fahrbahn verringern. Der Verkehr wird gegebenenfalls mithilfe von Baustellenampeln durch den Engpass geleitet.Die Firma fängt mit den Arbeiten in dem Straßenabschnitt zwischen Hanseaten- und Gaußstraße auf der nördlichen Seite an. Anschließend folgt der Abschnitt bis zur Walsroder Straße. Anschließend wechselt die Firma auf die südliche Fahrbahnseite. Dort arbeitet sie zunächst im Abschnitt Walsroder Straße bis Gaußstraße und anschließend in dem bis zur Hanseatenstraße.Auf insgesamt 500 Meter sollen durch die Suchschachtungen alle „Am Pferdemarkt“ vorhandenen und flachverlegten Bestandsleitungen zur Vorbereitung einer Straßenerneuerung in den nächsten Jahren dokumentiert werden.