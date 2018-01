Familiengottesdienst am Sonntag, 14. Januar

Engelbostel/Schulenburg. Ein Familiengottesdienst findet am Sonntag, 14. Januar, um 10 Uhr in der Martinskirche statt. Die Erzieherinnen haben mit den Kindern ein Anspiel zu der Geschichte von den Heiligen Drei Königen vorbereitet. Vikar Jens Wening wird eine Kurzpredigt halten. Nach der christlichen Tradition folgten die Könige einem Stern bis nach Bethlehem und fanden so das Kind in der Krippe. „Passend zu der Geschichte werden wir das Lied ‚Stern über Bethlehem‘ singen. Das mögen die Kinder sehr gerne, weil darin noch etwas von der Weihnachtszeit mitschwingt“, sagt Kita-Leiterin Frauke Kiel.