Strampeln für einen guten Zweck

Lions-Clubs laden für 13. August zur Beneflitz-Tour ein

Langenhagen (ok). .Es geht auf das Fahrrad bei der Lions-Beneflitz-Tour über 25, 50 oder sogar 75 Kilometer, die beiden Lions-Club Langenhagen und Wilhelm Busch aus Hannover initiiert haben. Und das Schöne: Das Strampeln ist sogar für einen guten Zweck. Die Startgebühr, die im Vorfeld 19 Euro und vor dem Start am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr beim SC Langenhagen an der Leibnizstraße 25 Euro beträgt, geht an den pädagogischen Mittagstisch „Satt und Schlau“ in Godshorn. „Die 25 Kilometer führen nur durch Langenhagen rund um den Flughafen; bei den Strecken über 50 und 75 Kilometer geht es auch durch die Wedemark“, sagt Alexander Machill, seit Kurzem Präsident des Lions-Clubs in Langenhagen. Zehn Mitglieder aus seinem Club sind übrigens auch mit von der Partie. Am Start- und Zielpunkt an der Leibnizstraße gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwurst und kühle Getränke; außerdem sind noch Verpflegungsstationen in der Siedlung Twenge und in Bennemühlen. Mitmachen kann Jeder. Bitte ein eigenes verkehrstaugliches Fahrrad – gern auch ein E-Bike – mitbringen und wenn möglich einen Helm, der für Kinder Pflicht ist. Für die medizinische Erstversorgung ist auch gesorgt. Jede Gruppe wird von einem Guide geführt. Anmeldungen mit einer Startgebühr von 19 Euro bitte vorab unter Fördergesellschaft LCHWB; IBAN DE 25 2508 00200100 5327 00, Stichwort: Beneflitztour LC Hannover Wilhelm Busch. Bis eine halbe Stunde vor Beginn ist auch noch eine Anmeldung bei Start und Ziel für 25 Euro möglich. Kinder und Jugendliche sind frei.