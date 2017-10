Sturm Xavier beschäftigt auch das THW Hannover/Langenhagen

Zeitgleich kam ein Einsatzauftrag zur Unterstützung der Feuerwehr Lehrte im Stab an. Der Baufachberater des THW Burgdorf war von der Feuerwehr Lehrte alarmiert worden. Ein Einfamilienhaus in Arpke wurde durch einen umgestürzten Baum stark beschädigt. Die Erkundung zeigte eine massive Zerstörung des Dachstuhls. Der Baufachberater des THW empfahl der Einsatzleitung der Feuerwehr die Aussteifung und Abstützung der im Ober- und Dachgeschoss angeschlagenen Räume. Da die Kräfte des THW Burgdorf schon an anderen Einsatzstellen gebunden waren, erfolgte die Alarmierung von zwei Bergungsgruppen, der Fachgruppe Beleuchtung und eines Zugtrupps vom THW Hannover/Langenhagen.Da es hier offensichtlich um einen längeren Einsatz ging, bereiteten die ohnehin alarmierten Kräfte der Fachgruppe Log-V für die eintreffenden Spezialisten Verpflegung zu. Im Wechsel beluden die THWler ihren Anhänger mit dem angeforderten Rüstholz und stärkten sich mit einem kräftigen Eintopf mit Bockwurst. Durch die wechselnden Arbeiten wurde eine Verzögerung des Einsatzablaufes verhindert.Im Laufe des Einsatzes unterstützten die vorher in Meinersen eingesetzten Kräfte des THW Burgdorf die Kräfte des THW Hannover/Langenhagen.Im Laufe der Nacht mussten die Arbeiten auf Grund von Bauwerksbewegungen eingestellt werden. Es bestand akute Einsturzgefahr. Das Gebäude wurde der Feuerwehr in Absprache mit der Polizei, die das Gebäude dann absperren ließ, übergeben. Der Eigentümer wurde von der Polizei informiert, dass ein Betreten des Gebäudes auf Grund der Schäden lebensgefährlich ist. Der Einsatz endete nach dem Rückbau und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft um 7 Uhr.Die ausgebildeten Motorsägenführer des THW Hannover/Langenhagen verbrachten einen ruhigen einsatzfreien Abend.