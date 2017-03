Superintendent zu Besuch

Visitation in der Elia-Kirchengemeinde

Langenhagen. Alle sechs Jahre bekommen die evangelischen Kirchengemeinden Besuch vom Superintendenten ihres Kirchenkreises – so auch im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. Ziel der sogenannten Visitation ist es, die Kirchengemeinde in ihrem jeweiligen Umfeld wahrzunehmen.In der Zeit vom 5. bis zum 19. März wird die Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße visitiert. Superintendent Holger Grünjes und Mitglieder des Kirchenkreisvorstandes führen in dieser Zeit Gespräche mit dem Kirchenvorstand und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde. Der Superintendent wird auch an verschiedenen Sitzungen und Veranstaltungen teilnehmen, unter anderem am Visitationsgottesdienst, der am Sonntag, 12. März, um 10 Uhr in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße gefeiert wird.