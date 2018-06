Synchron gesprochen

Ausstellung am Flughafen öffnet

Langenhagen. Synchronsprecher treten selten in Erscheinung. Die multimediale Ausstellung „Faces Behind The Voices“, die von Dienstag, 3. Juli, bis Freitag, 10. August, im Flughafen zu sehen ist, ändert das. Der Berliner Fotograf Marco Justus Schöler porträtiert 30 der bekanntesten und beliebtesten Stimmen hinter den Hollywood-Stars. Kombiniert sind Filmzitate, Anekdoten und audiovisuelleRätsel als Teil der Erlebnisausstellung Welt der Luftfahrt. Es gelten die üblichen Eintrittspreise und Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.