Tanne mit Lichterketten geschmückt

Weihnachtsmarkt rund um die Martinskirche am ersten Advent

Engelbostel. Engelbostel bereitet sich auf den Weihnachtsmarkt vor: Horst Sauk und Küster Waldemar Schulz haben die riesige Tanne vor dem alten Pfarrhaus mit Lichterketten geschmückt. Dabei kam ihnen Michael Haster mit dem großer Steiger zu Hilfe. „In der Adventszeit können sich in den Morgen- und Abendstunden wie in den Vorjahren alle an dem prächtigen Baum erfreuen – und am Ersten Advent auch an unserem Weihnachtsmarkt“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke. Denn am Sonntag, 3. Dezember, werden vor der Martinskirche viele Buden und Zelte stehen – auch im Gemeindehaus wird es neben der Kaffeestube diverse Verkaufsstände geben: Um 14.30 Uhr geht es in der Kirche mit einem offenen Adventssingen los. „Von 15 bis 19 Uhr werden dann Kunsthandwerk und Steinmetzarbeiten, Bethlehem-Schnitzereien, handgemachte Textilien und Selbstgebasteltes in den Buden zum Kauf angeboten“, blicken die Kirchenvorsteher Jutta Köster und Heiko Fienemann auf das breite Angebot und werben auch für das Kulinarische: „Neben Glühwein, Punsch, Lumumba und Likör gibt es auch Bier, Kaffee und Tee zu trinken; an Essen werden Fischbrötchen, Schmalzbrote, Crêpe, Puffer, Pommes, Bratwurst und jede Menge Torten angeboten.“Müller-Jödicke freut sich, dass die örtlichen Vereine, Verbände, Parteien und die Schule das Großereignis seit vielen Jahren mittragen; auch die Jagdhornbläser gäben um 16 Uhr ein kleinen Konzert: „Für den guten Zweck ziehen alle in Engelbostel und Schulenburg an einem Strang, denn alle Einnahmen kommen zum einen den vergessenen Erdbebenopfern in Kuba und zum anderen unserer halben Diakonenstelle zu Gute.“