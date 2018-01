Tanzvergnügen beim Winterball

Asiatische Kampfkunst im Programm

Krähenwinkel. Unter dem Motto „Ein Abend in Asien“ ging es beim Winterball der Ortsfeuerwehr, nach einem Sektempfang und der Begrüßung durch den Festausschuss, nicht nur kulinarisch fernöstlich im Dorfgemeinschaftshaus zu. Asiatisches Programm boten die Kampfsportler des VFB Langenhagen mit der Vorführung in der Sparte VoVieNam, bekannt für die Kombination akrobatischer Elemente. Die Gruppe zeigte dabei beeindruckend ihre Qualität und wurde von dem Publikum begeistert aufgenommen.Nach der Vorführung blieb aber genug Zeit für die Ballbesucher, selbst das Tanzbein im Saal zu schwingen, der von der Eschmann Ballonwerkstatt geschmückt worden war. Der vergnügliche Abend endet erst gegen 3 Uhr morgens."Grund für besondere Freude für den Festausschuss der Ortswehr ist die Zufriedenheit der Gäste am Ende der Veranstaltung, und die vielfachen Ankündigungen im nächsten Jahr wieder zu kommen, wenn die Feuerwehr Krähenwinkel erneut zum Winterball in das Dorfgemeinschaftshaus einlädt", so der Bericht von Romuald Suchowski von der Ortsfeuerwehr.