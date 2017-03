Polizei bittet um Unterstützung

Godshorn. Einbrecher waren am Tatort Wachtelsteig am Werk. Sie versuchten die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang, sodass ein Eindringen in das Objekt nicht stattgefunden hat.Vor circa drei Wochen kam es bereits zu einem versuchten Wohnungseinbruch in das gleiche Einfamilienhaus. Damals versuchte ein bislang unbekannter Täter ebenfalls die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Auch dieser Einbruchsversuch schlug fehl. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 42 17 in Verbindung zu setzen. Beobachtungen zu verdächtigen oder merkwürdigen Vorgängen sind in dem Moment bitte immer an die Notrufnummer 110 zu melden. Die Polizei-Leitstelle sorgt für sofortigen Polizeieinsatz.