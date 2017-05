Taufsprüche und Luther

St. Paulus-Abendgottesdienstam 21. Mai

Langenhagen. “Wer kennt seinen Taufspruch?”, lautet die Frage im nächsten Luther-Gottesdienst der St. Paulusgemeinde am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr an der Hindenburgstraße. Der zweite Abendgottesdienst in der Reihe der Luther 2017- Gottesdienste hat das Thema: “Allein die Gnade – die Taufe”. Wie beim ersten Mal im Januar zum Thema “Allein die Schrift – die Bibel” hat ein Team um Pastor Frank Foerster den besonderen Abendgottesdienst vorbereitet. “Wir wollen eine Reihe von Taufsprüchen vorstellen und dazu erzählen, was einem jeden von uns der Bibelvers bedeutet”, sagt der Pastor, “Wer seinen Taufspruch kennt, kann ihn mitbringen!”. Dieser sollte auf einem Blatt aufgeschrieben sein. Die Sprüche werden dann symbolisch in das Taufbecken gelegt. Man kann auch seinen Konfirmationsspruch oder Trauspruch mitbringen. “Es kann eine Kopie der Urkunde sein oder ein Blatt Papier, auf den man den Bibelvers notiert hat”, ergänzt der Pastor, der auch dieses Mal für eine besondere Musik gesorgt hat. Kantorin Helen Rickert wird ein besonders ausgewähltes Orgelstück spielen.Mit den "abendlichen Luther-Gottesdiensten“ möchte die St. Paulusgemeinde den Reformator den heutigen Menschen näher bringen. Der nächste ist für den 27. August geplant und wird unter dem Titel “Allein aus Gnade” das Abendmahl zum Thema haben. „Allein Christus“ wird der vierte Abendgottesdienst heißen, der am 22. Oktober stattfinden wird.