Themen im Ausschuss für Verkehr

Seniorenbeirat will breitere Parkbuchten

Langenhagen (gg). Die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses ist für Donnerstag, 12. Januar, um 17.45 Uhr im Ratssaal, Marktplatz , angekündigt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Beleuchtung des Fußwegs vom Kohlweg zu den Sportanlagen in Godshorn und die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen zur nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30. Beantragt ist die Errichtung eines Drängelgitters an dem Fußgängerüberweg Konrad-Adenauer-Straße und Schönefelder Straße. Diskutiert werden soll über Anträge des Seniorenbeirates: Bessere Verkehrsanbindung der Ortsteile an das Zentrum Langenhagen, bessere Kennzeichnung von Rad- und Gehwegen und die Verbreiterung von bestehenden schmalen Parkstreifen.Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es die Einwohnerfragestunde.