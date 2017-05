Theodor-Heuss-Straße dichtmachen

Reaktion auf großen Andrang an den Renntagen auf der Neuen Bult

Langenhagen (ok). Polizei, Stadtverwaltung und Rennverein ziehen an einem Strang, reagieren auf den großen Andrang zum Pferderennen am 1. Mai. Am Pfingstmontag, 5. Juni, steht der nächste Renntag auf dem Programm, und die Verantwortlichen rechnen mit einem ähnlich großen Andrang. Verwaltung und Polizei werden natürlich den ruhenden und fleißenden Verkehr kontrollieren, gegebenenfalls Sanktionen verhängen. Und: Wenn der Parkplatz an der Neuen Bult überfüllt ist, wird die Theodor-Heuss-Straße zwischen der Einmündung Robert-Koch-Straße und der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Hoppegartenring. Haltverbote werden außerdem temporär an der Nordseite der Robert-Koch-Straße von der Theodor-Heuss-Straße bis zur Walsroder Straße und an der Südseite des Reuterdamms ab Virchowstraße bis zur Theodor-Heuss-Straße eingerichtet. Die Polizei greift verkehrslenkend und -leitend ein, reagiert nach Auskunft von Aleander Zimbehl, Leiter Einsatz- und Streifendienst, im Einzelfall ein. Denn wegen der Sperrung der Autobahnanschlussstelle Bothfeld rechnet er mit Verkehrsströmen aus weniger Richtungen als sonst. Und natürlich rät er dazu, am Pfingstmontag den Shuttle-Service vom aus dem Stadt- und Schulzentrum in Anspruch zu nehmen. Schilder weisen auf die Frequentierung der Parkplätze hin.