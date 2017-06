THW war mittendrin

Langenhagener beim Blaulichtpark

Langenhagen. Mehrere tausend Besucher waren beim Fun-Kinderfestival mit Aktionen zum Mitmachen und spannende Vorführungen in Hannover. Ein Bestandteil war in bewährter Weise der Blaulichtpark, wo Bundes- und Landespolizei, die Rettungsdienste und das Langenhagener THW viel Technik zum Anfassen zeigte. Ob mit Schere und Spreizer, Säge oder Hammer, beim Bau eines Sandsackdamms, oder beim Angeln von Tennisbällen aus dem Wasserfall, spielerisch wurde Kindern und Jugendichen die Technik und Arbeit des THW näher gebracht. Wer sich nicht handwerklich betätigen wollte, konnte alternativ am Steuer eines Radladers (Bergungsräumgerätes) Platz nehmen.Bei Einsatzübungen präsentierten die THW Spezialisten eindrucksvoll wie sie mit Sägen, Motortrennjäger, Gesteinsborhammer und anderem schweren Geräten verschüttete Personen aus eingestürzten Gebäuden retten. Nach erfolgreicher Rettung wurde wie in realen Einsätzen auch die verletzte Person zur medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst in diesem Fall den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übergeben.