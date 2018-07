Tipps für ältere Autofahrer

Seminar "Fit im Auto" am 18. Juli

Langenhagen. Viele Senioren wünschen sich, bis in das hohe Alter mobil zu bleiben und mit dem eigenen Auto fahren zu können. Mit dem Programm „Fit im Auto“ unterstützt die Landesverkehrswacht dabei. Am Mittwoch, 18. Juli, findet das Seminar "Fit im Auto" von 9 bis 14 Uhr hinter dem Gerätehaus an der Konrad-Adenauer-Straße 11 statt. Ist der Blinker gesetzt? Das Tempo angepasst? Und stimmt der Reifendruck? Bei der rund fünfstündigen Veranstaltung gibt es eine Mischung aus etwas Theorie und viel Praxis im Straßenverkehr. Beim Erfahrungsaustausch lernen die Teilnehmer Wissenswertes zu technischen Neuerungen und Änderungen in der Straßenverkehrsordnung und bekommen wertvolle Tipps für schwierige Verkehrssituationen.Beim Fahrtraining auf dem Übungsplatz können sie dann mit dem eigenen Auto unter anderem das richtige Bremsen, das Einparken, Wenden und Rangieren trainieren, aber auch die Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt testen. Während einer Fahrt im Realverkehr werden letztendlich mit einem Fahrschulwagen in Kleingruppen und in Begleitung eines Fahrlehrers genau die Aufgaben trainiert, bei denen ältere Fahrer hauptsächlich Schwierigkeiten haben. Mit professioneller Begleitung können kleine Fehler, die sich mit den Jahren eingeschlichen haben, leicht korrigiert werden.Das Fahrtraining der Landesverkehrswacht in Kooperation mit dem Fahrlehrerverband , den niedersächsischen Ministerien für Verkehr und Inneres sowie der Polizei, richtet sich an Senioren ab 65 Jahren. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Ziel ist es, die Teilnehmer für ihre Defizite zu sensibilisieren, sie aber auch zu ermutigen, sich trotzdem in den Straßenverkehr zu wagen. Seit März 2015 haben dank der finanziellen Unterstützung der Region Hannover bereits rund 850 Personen an den Seminarterminen teilgenommen.Interessierte können sich bei Helga Kunath telefonisch unter 05109 1586 oder per E-Mail an kunath.ronnenberg@t-online.de anmelden. Weitere Informationen zum Seminarangebot gibt es online unter www.fit-im-auto.de.