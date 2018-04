Tolle Melodien aus dem Frühling

AWO-Konzert für den guten Zweck am Sonntag, 15. April

Langenhagen (ok). Es ist ein tolles Konzert für den guten Zweck. Der Reinerlös geht an die Stiftung "Soziale Zukunft der AWO" zur Förderung bildungsbenachteiligter Kinder in Langenhagen. Mit dabei sind am Sonntag, 15. April, ab 16 Uhr im Forum an der Schützenstraße Teufelsgeiger Charly Neumann, die Harmony Brothers, der Akkordeon-Club Langenhagen unter der Leitung von Nemanja Lukic und natürlich das Hausorchester SKH des Prinzen von Hannnover unter der Leitung von Ernst Müller. Frühlingsmelodien für Jung und Alt stehen im Mittelpunkt des Konzertes – unter anderem "Frühling in San Remo'" aus Maske in Blau sowie Melodien von Glenn Miller. Und es gibt eine Uraufführung von Chaarly Neumann an der Violine mit dem Titel "Tempo Tempo Hora Stac cato". Der Eintritt liegt mit Kaffee und Kuchen bei 18 Euro, ohne Kaffeegedeck bei zehn Euro. Tickets gibt es in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL.