Tolle Musik selber machen

DSDS-Teilnehmerin Susan Albers singt

Langenhagen. Gemeinsam mit YAMAHA und "PPC Music Academy" bietet das CCL Besuchern von Montag, 24., bis Sonnabend, 29. Oktober, die Möglichkeit, die Welt der Musik ganz spielerisch zu entdecken! Als besonderer Höhepunkt wird im Rahmen eines spannenden Workshops sogar ein nagelneues YAMAHA-Keyboard inklusive Einsteigerkurs verlost! Die Flyer für das Gewinnspiel liegen ab 24. Oktober in den CCL-Shops und an den Aktionsflächen im Erdgeschoss aus.Die Veranstaltung läuft unter dem Motto "Wetten, dass … Musikmachen ganz einfach ist ?" Es wird zum Einen regelmäßig vorgeführt und ganz individuell nach Bedarf gezeigt, wie man den Einstieg für ein Tasteninstrument finden kann und was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Neben Flowkey (Online Klavierschule über I Pad , bekannt aus Höhle der Löwen) werden auch One Point Lesson (Aufbau von sechs Keyboards mit Anleitung zum Spielen ohne Vorkenntnisse) durchgeführt, also live gezeigt, wie man innerhalb von 15 Minuten einen Song spielen kann. Zudem wird am Sonnabend Susan Albers (DSDS-Teilnehmerin vor drei Jahren ) zwei Mal auftreten. Sie wird am 29. Oktober um 15.30 Uhr sowie um 18 Uhr jeweils ein kleines Konzert geben.Außerdem wird sie an diesem Tag um 17 Uhr die Glücksfee bei der Auslosung des Gewinnspiels mit tollen Preisen von PPC sein.