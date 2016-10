Torsten „Toto“ Heim und Peter Althof kommen

Tag der Sicherheit im CCL am Sonnabend, 5. November

Langenhagen (ok). Tag der Sicherheit im CCL mit Promi-Bodyguard Peter Althof und Kult-Polizist Torsten Heim sowie Marco Brandes, Geschäftsführer bei MBL Security. Los geht es am Sonnabend, 5. November, um 11 Uhr – unter anderem mit einem Video mit Torsten „Toto“ Heim und einer Krav-Maga-Vorführung mit Mitmacheffekt. Krav Maga ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem. Gegen 13 Uhr ist die Show dann beendet, ab 13.30 Uhr steht eine Autogrammstunde mit Toto und Peter Althof auf dem Programm. Einen besonderen Leckerbissen gibt es dann ab 14 Uhr im Eiscafé Venezia – ein Meet & Greet mit Althof und Heim. Wer das prominente Duo zusammen mit einer Begleitung treffen möchte, schreibe bis zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Meet & Greet Peter Althof und Torsten Heim“ an centermanagement@cc-langenhagen.de. Name, Anschrift und Telefonnummer bitte nicht vergessen!