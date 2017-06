Tour in den Schulferien

MAJA-Spielmobil macht Station

Langenhagen. Für die Schulferien kündigt das MAJA-Team, Verein für Sozialarbeit, seine Tour mit dem Spielmobil an. Das Spielmobil ist ein Bauwagen mit vielen Spielsachen, die ausgeliehen oder ausprobiert werden können - ein Service der Stadtverwaltung. Unterstützung leistet der Treckerclub Kaltenweide beim Versetzen des Bauwagens.Montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr ist das Spielmobil an folgenden Stationen und Terminen zu finden: 26. bis 30. Juni Spielplatz Liebigstraße, 3. bis 7. Juli Spielplatz Söseweg, 10. bis 14. Juli Abenteuerland Silbersee, 17. bis 21. Juli Schulhof Grundschule Engelbostel und 24. bis 28. Juli IKEP Weiherfeld Kaltenweide.Das Angebot ist kostenlos und gilt für Kinder ab sechs Jahre. Jüngere Kinder können in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen.