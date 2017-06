Stofftierchen mit Spieluhr an der Feldstraße gefunden

Langenhagen (ok). Ganz traurig schaut einen die kleine Plüschkuh mit großen Augen an, während ihre Spieluhr ein Gute-Nacht-Lied spielt. Sie vermisst ihre Besitzerin oder ihren Besitzer. Gefunden wurde das possierliche Tierchen am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Feldstraße. Wer es vermisst, möge sich bitte in der ECHO-Geschäftsstelle im CCL melden.