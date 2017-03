Trotz Einschränkungen kreativ werden

"Kunst im Quartier" am Sonnabend, 18. März

Langenhagen. Unter dem Motto „Kunst im Quartier“ zeigt der Quartierstreff Wiesenau ab Sonnabend, 18. März, eine Ausstellung des Wiesenauers Klaus Werner. Um 10 Uhr wird bei Kaffee und Brötchen eine kleine Ausstellung eröffnet, zu der Freunde, Bekannte und Gäste herzlich eingeladen sind.Klaus Werner verbrachte fast sein ganzes Leben in Wiesenau. Die letzten drei Jahre lebte er auf Grund seiner Erkrankung in der Citypark Residenz in Langenhagen, wo er das Malen für sich entdeckte. Das machte ihm unheimlich viel Spaß. Trotz mehrerer Schlaganfälle und Spastiken in beiden Händen hat Klaus Werner, der im Herbst gestorben ist, als Rechtshänder sehr schöne Bilder mit der linken Hand gemalt.„Mit dieser Ausstellung möchten wir Menschen Mut machen, trotz Probleme oder Einschränkungen aktiv zu werden. Durch Kunst und Kreativität können sich alle Menschen ausleben, das ist das Tolle an ihr.“, findet Claudia Koch, Leiterin des Quartierstreffs. „Wir wollen zeigen, was „der ganz normale Bürger von Nebenan“ drauf hat, deshalb haben wir das Format „Kunst im Quartier“ ins Leben gerufen.Denn bei „Kunst im Quartier“ können Künstlerinnen und Künstler die Wände im Quartierstreff in Beschlag nehmen und ihre Bilder präsentieren – quasi aus dem Quartier, für das Quartier.Klaus Werners Tochter Tanja stellt seine Arbeiten zur Verfügung und ist stolz auf die Werke ihres Vaters.