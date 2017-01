TSV KK holt den VPV-Cup

Godshorner Zweite überflügelt die Erste

Langenhagen (ok). Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gewinnt den VPV-Cup und die Godshorner Zweite ist besser als die Erste. Zwei Resultate des Turniers in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule, das wieder großen Sport mit spannenden Begegnungen geboten hat. Und knappe Resultate. In den beiden Halbfinalspielen bezwang der TSV KK die Reserve des TSV Godshorn mit 2:1, in der anderen Begegnung unterlag der TSV Stelingen Sv Croatia Hannover mit 1:2. Sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Finale wurden im Neunmeterschießen entschieden: Im kleinen Finale unterlag der TSV Godshorn II dem TSV Stelingen mit 0:1, der TSV KK schlug SV Croatia Hannover mit 3:2.