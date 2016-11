Typisch Frau, typisch Mann?

Lesung zum Thema Alltagssexismus

Langenhagen. Das Ophelia-Beratungszentrum Langenhagen und die Gleichstellungsstelle der Stadt Langenhagen laden herzlich ein zu einer Lesung: Am Freitag, 25. November, um 17.30 Uhr im Ratssaal Langenhagen. Autorin und Journalistin Julia Korbik liest aus ihrem Buch „Stand Up. Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene“, in dem sie kurzweilig, mit pointierten Zitaten und vielen Beispielen von Politik bis Popkultur den Themenkomplex Feminismus vorstellt.In der Lesung wird Korbik das Thema Sexismus beleuchten und unterhaltsam aufzeigen, wie Geschlechterstereotypen und damit verknüpfte Handlungserwartungen unseren Alltag prägen. Da am 25. November der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen wird, sollen auch Mythen benannt werden, die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen Einfluss nehmen. Im Anschluss an die Lesung gibt es die Möglichkeit zum Austausch mit der Autorin. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum Montag, 21. November, wird beim Ophelia-Beratungszentrum unter der Telefonnummer (0511) 7 24 05 05 oder info@ophelia-langenhagen.de.