Über Liebe, Leben und das Feuer, das in einem brennt

Musical-AG der IGS präsentiert „Alles“ am 24. und 25. Mai, jeweils ab 19 Uhr

Langenhagen (ok). Was soll aus mir nur werden? Wer sind meine wahren Freunde? Finde ich meine große Liebe? Schaffe ich meinen Schulabschluss? Fragen über Fragen, die die Schüler an der IGS Langenhagen beschäftigen. Und sie kommen zu der Erkenntnis: Alles ergibt sich von allein, wir müssen nur auf uns selbst vertrauen. „Alles“ – so heißt auch das Musical unter der Leitung der beiden Musiklehrerinnen Katharina Lewandowski und Rocio Heimbach, für das die 30 Siebt- bis Zehnklässler der Musical-AG in den vergangenen Wochen intensiv geprobt haben. „Die Schüler haben die Texte selbst geschrieben“, erzählt Rocio Heimbach. Musikalisch sind viele bekannte Songs zu hören, aber ein Lied stammt aus der Feder ihres Sohnes Jeremias. Die Besucher des Musicals können sich auf zehn tolle Songs und eine einfallsreiche Choreographie freuen. Kurz zum Inhalt: In einem Jugendzentrum freuen sich die Schüler aufs Wochenende; verschiedene Charaktere prallen aufeinander. Bei den einen stehen Karriere und Geld im Vordergrund; sie wollen den Schein wahren. Die anderen leben weitaus bewusster. Und dann ist da noch der Betreuer Kai, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und mit Sprüchen wie „Alles ergibt sich von allein“ oder „Vertraut auf euch“ um die Ecke.Zu hören sind dann im Musical unter anderem bekannte Stücke wie „Girls just want to have Fun“, „Celebration“ oder auch der „Earth Song“. Und „Feuer“ – ein Lied, das deutlich machen soll, niemals sein inneres Feuer zu verlieren, seine Träume zu verwirklichen und sich selbst treu zu bleiben. „Alles“ – ein Musical an der IGS Langenhagen über Spaß am Leben, Liebe im Leben, gute Erfahrungen und Menschen, die einem etwas bedeuten. Und ein Musical über Selbstbewusssein sowie Selbstfindung und -reflexion.Wer die Aufführung mit viel Tanz, Gesang und einer starken Choreographie nicht verpassen möchte, sollte sich zwei Termine vormerken: „Alles“ läuft sowohl am Donnerstag, 24., als auch am Freitag, 25. Mai, jeweils ab 19 Uhr, in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Abendkasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vorher; Tickets für Erwachsene kosten fünf Euro, für Kinder und Jugendliche drei Euro. Reservierungen sind auch unter denTelefonnummern (0178) 1 68 09 67 oder (0178) 5 06 72 35. Oder aber unter igs.musical@gmail.com.