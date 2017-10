Überall ist Sprache drin

Montessori-Kinderhaus ist jetzt Sprach-Kita

Kaltenweide. Das Montessori-Kinderhaus in Kaltenweide, Träger ist Impuls Soziales Management, nimmt am Bundesprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesministeriums teil und wird dabei durch eine zusätzliche Fachkraft mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung unterstützt.Zum Europäischen Tag der Sprache gab es aus diesem Grund ein Geschenk in Form eines neuen Erzähltheaters, das auch gleich mit einer Vorstellung des Kinderbuchklassikers „Die kleine Raupe Nimmersatt“ eingeweiht wurde. Sonja Kaschubs, die zusätzliche Fachkraft, freut sich sehr über die neuen sprachlichen Anreize, die das Erzähltheater bietet. Auch die neue Plakette vor dem Kinderhaus wurde an diesem Tag gefeiert.