Um Gelassenheit kämpfen

Comedy mit Tilman Birr am 15. März

Langenhagen. Die Kleinkunstbühne Mimuse präsentiert am Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße 15 Comedy mit Tilman Birr. Alle sind sauer! Tilman Birr kämpft um Gelassenheit. Soll unser Lebensmotto wirklich lauten "Das find ich nicht lustig"? Oder doch eher "Aus der Mitte entspringt ein Stuss"? Warum gibt es in der Buchhandlung ein eigenes Regal für "Humor" aber keines für "Verbitterung"? Warum müssen sich manche Menschen zum Lachen eine Jahreszeit abstecken und dann eine Mütze aufsetzen? Haben die auch andere Mützen für andere Gelegenheiten (Gartenarbeit, Banktermin, Geschlechtsverkehr)? Oder anders gefragt: Kann ich mir des Schlechten in der Welt bewusst sein, ohne dabei eine Laune zu haben wie Klaus Kinski? Hass und Wut scheinen cool geworden zu sein.Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der ECHO-Geschäftsstelle im CCL.