Umzug ins neue Heim am Silbersee zum Winter

Pfadfinder feiern am Donnerstag, 28. Juni, ihr Richtfest

Langenhagen (ok) Es wird langsam; das neue Pfadfinderheim des Stammes Friedrich Duensing am Silbersee nimmt Form und Gestalt an. Nächste Woche steht der Dachstuhl am Anbau für einen Gruppenraum mit Küchenzeile, und die Pfadis feiern am Donnerstag, 28. Juni, ab 17 Uhr ihr Richtfest. Vorher findet noch eine so genannte Wohnwoche statt, bei der die älteren und jüngeren Mitglieder des Stammes natürlich auch kräftig zupacken. „Tagsüber geht jeder zur Arbeit, zum Studium oder in die Schule, abends arbeiten, essen und klönen wir dann gemeinsam“, bringt Stammesführer Julian Ostendorp den Ablauf auf den Punkt. Übernachtet wird natürlich standesgemäß in Zelten, und ein Lagerfeuer darf auch nicht fehlen. Fassade, Fenster, Innenausbau – es ist noch einiges zu tun, aber zum Winter wollen die Pfadfinder fertig sein und ihr bisheriges Domizil an der Emil-Berliner-Straße räumen. Regelmäßig helfen montags immer bis zu zehn Stammesmitgliedern mit, malochen kräftig zwischen 18 und 21 Uhr. Das Richtfest wird eine Art Grillfest sein, mit dem sich die Pfadfinder auch bei den zahlreichen Sponsoren bedanken möchte, die den Verein sowohl finanziell als auch materiell unterstützt haben. Sie werden sich dann bei einem kleinen Rundgang vom Baufortschritt überzeugen können. Und: Nach den Sommerferien ist ein Schnuppertag geplant; wer Interesse hat, kann sich dann gern über die Arbeit der Pfadfinder informieren.