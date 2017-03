Versammlung der CDU

Renate und Harry Stucke geehrt

Krähenwinkel. Nun versammelten sich die Mitglieder des CDU-Ortsverbands im Dorfgemeinschaftshaus zum Jahrestreffen. Der Vorsitzende Steffen Hunger begrüßte die Teilnehmer, darunter Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel und auch sein Vorgänger im Amt Klaus-Konrad Behrens. Als Gäste waren der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann sowie die Regionsabgeordnete und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen Claudia Hopfe anwesend. Rainer Fredermann gab einen Überblick seiner Arbeit im Landtag und Claudia Hopfe berichtete aus der Regionsversammlung und der CDU-Ratsfraktion. Beide bedankten sich beim Vorstand für die geleistete erfolgreiche Arbeit. Im Anschluß wurden Renate und Harry Stucke für je 40 Jahre CDU-Mitgliedschaft geehrt, und zusätzlich zur obligatorischen Urkunde und Ehrennadel gab es vom Ortsverband noch ein Präsent in Form einer Kopie der Gliem-Tafel des Stucke-Hofes, dass sicherlich einen Platz im Haus finden wird. Es folgten die Berichte des Vorstandes und der Rats- und Ortsratsmitglieder. Zum Schluß der Versammlung gab der Vorsitzende Steffen Hunger noch einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Zu erwähnen sind hier insbesondere das Aufstellen des Maibaumes am 21. April und das zweite Oktoberfest am 23. September.