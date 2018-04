Verträge feierlich unterzeichnet

30 Jahre Partnerschaft mit Novo Mesto

Langenhagen. Eine zwölfköpfige Delegation reiste zur Feier der 30 jährigen Städtepartnerschaft zwischen Langenhagen und Novo Mesto im Herzen Sloweniens. Mit zwei kleinen Reisebussen starteten ein Akkordeon-Ensemble des "ACL 74", sowie der Vorsitzende des Fördervereins Städtepartnerschafts- und Freundschaftskomitees Langenhagen Jan Hülsmann mit einer Abordnung der Robert-Koch-Realschule und weiteren Novo Mesto verbundenen Mitfahrern zunächst in Richtung Österreich. Nach einer schrecklichen Gewitterfahrt und einer Zwischenübernachtung im schönen Salzburg setzte die Gruppe ihre Reise fort und besuchte zunächst die Hauptstadt Ljubiljana mit seiner wunderschön gelegenen Burg und der faszinierenden Altstadt. Bereits am Abend wurde die Delegation im Hotel durch Natasa Jakopin und den Vizebürgermeister Novo Mestos Bostjan Grobler herzlich empfangen und ein Abendessen rundete die Ankunft der deutschen Besucher fröhlich ab.Am nächsten Morgen stand ein Besuch des Museums von Dolenjska sowie ein Firmenbesuch bei den Krka Pharmawerken in Novo Mesto auf dem Programm. Beeindruckend wurde der deutschen Delegation ein Einblick in das hochmoderne Produktionsverfahren des Pharmazieunternehmens präsentiert, welches auch auf dem deutschen Markt bekannt ist. In derselben Zeit besuchte eine Delegation der Robert-Koch-Realschule um Schulleiter Thomas Kelber die befreundete Schule in Otocec, um den im September anstehenden Schüleraustausch zu besprechen.Zum gemeinsamen Mittagessen traf man sich in großer Runde wieder, am Weinberg der Privatkellerei Colnar. Ein anschließender Besuch des Klosters und Freilichtmuseums Pleterje rundete das vielfältige Tagesprogramm ab. Am Abend wurde im urbanen Festsaal in der Miran Jarc Bücherei der 30-jährige Geburtstag des Freundschaftsvertrages zwischen den Städten Langenhagen und Novo Mesto zelebriert. Nach vielen Grußworten genossen über 100 geladene Gäste das Programm, bei dem auch das ACL-Ensemble mit seinen Darbietungen begeisterte und großen Applaus erntete. Ein Kooperationsvertrag im Bereich Tourismus durch die Bürgermeister Mirko Heuer und Magister Gregor Macedoni, sowie eine Koopertionsvereinbarung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung zwischen der Robert-Koch-Realschule Langenhagen und der Osnovna sola Otocec wurde unterzeichnet. Herausragend war die anschließende zeremonielle Enthüllung der Freundschaftsstele der Stadt Langenhagen im Garten der Freundschaft angrenzend an den Saal der Bücherei. Auf rotem Teppich glamourös begleitet mit Fanfaren und Posaunen hoben die Bürgermeister gemeinsam das rote Samttuch von der beeindruckenden Marmor Stele, die immer an die Freundschaft zwischen den Städten erinnern soll.Der darauf folgende Tag startete mit einer sehr feierlichen Zeremonie zur Ehrung und Erinnerung der bereits verstorbenen Freunde und Mitinitiatoren der gemeinsamen Städtepartnerschaft aus Langenhagen und Novo Mesto, in der sehr festlich geschmückten Evangelischen Kirche auf einem der sieben Hügel über den Dächern Novo Mestos. Hier hatte das Akkordeonensemble die Ehre, den Gottesdienst mit dem Musikstück „Memory“ feierlich zu eröffnen.Bei anschließendem Mittagessen und einer kleinen Golftrainingseinheit auf dem nahegelegenen Golfplatz mit dem Touristikdirektor Marjan Hribar konnten die Gäste ihr sportliches Talent testen. Ein Besuch des Wasserschlosses rundeten den Tagesausflugab.Am Abend war die Delegation zur Feier des Stadtgeburtstages von Novo Mesto und den zu vergebenden Awards für verdiente Bürger geladen.