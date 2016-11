Verträglich umgebaut

Europa-Markthalle ist im Juni fertig

Langenhagen (ok). Eine Bohrmaschine gehe noch, zwei seien schon zu viel – es solle markthallenverträglich umgebaut werden, so die Aussage des Architekten Wilfried Heise aus Hildesheim. Im Klartext: mit viel Rücksicht auf die gastronomischen Betriebe und ihre Kunden im Erdgeschoss. In die untere Etage zieht übrigens noch eine weitere große Gastronomie. Im Obergeschoss enteteht ein Dialysezentrum mit Arztpraxis und Betten. Insgesamt werden sowohl unten als auch oben 1.600 Quadratmeter umgebaut. Das Projekt einer Eigentümergruppe soll im Juni abgeschlossen sein.