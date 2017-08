Verwirrung um den doppelten Martin

9. September: Kinderkirchentag in St. Paulus

Langenhagen. Das Fernsehteam vom Kinderkirchentag ist bereit: Es wird live berichten über den berühmten Martin Luther. Immerhin ist es genau 500 Jahre her, dass er die Reformation losgetreten und damit die evangelische Kirche gegründet hat. Doch bei der geplanten Zeitreise geht einiges durcheinander. Zusammen mit einer Theatergruppe aus Jugendlichen erleben Kinder im Grundschulalter beim Langenhagener Kinderkirchentag am Sonnabend, 9. September, von 10 bis 13 Uhr eine Achterbahnfahrt durch die Geschichte. Denn anstatt beim gewünschten Interviewpartner Martin Luther landet das Team bei einem anderen Martin, dem Heiligen Martin, der mehr als tausend Jahre früher gelebt hat. Berühmt geworden ist der Namensgeber Luthers durch seine Großzügigkeit – trotz eisiger Kälte teilte er den Mantel mit einem Bettler.In diesem Jahr wird der Langenhagener Kinderkirchentag von der St.-Paulus-Kirchengemeinde an der Hindenburgstraße 85 ausgerichtet. Anke Kappler ist Koordinatorin des Evangelischen Familienzentrums „Emma und Paul“ und Mitorganisatorin des Kinderkirchentags. „Unser Thema dieses Mal lautet ‚Der doppelte Martin‘. Die vielen verschiedenen Spiel- und Bastelstationen an diesem Tag drehen sich entweder um die Figur Martin Luther oder um den Heiligen Martin. Dadurch versuchen wir den Kindern beizubringen, wie wichtig Teilen im Leben ist“, so Kappler. „Unsere Theatergruppe ist schon fleißig am Proben. Und eine Band wird es an dem Tag auch geben.“Interessierte Kinder im Grundschulalter sind herzlich eingeladen, mit dem Team des Kinderkirchentages auf Zeitreise zu gehen; jüngere Kinder sind in Begleitung ihrer Eltern ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt vor Ort beträgt einen Euro pro Kind für einen Imbiss und das Bastelmaterial. Zu 12.30 Uhr sind dann auch alle Eltern herzlich eingeladen, um gemeinsam mit den Kindern den Abschlussgottesdienst zu feiern.