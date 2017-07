VHS stellt neues Programm vor

In allen Programmbereichen gibt es neue Angebote: traditionelle Schwerpunkte bilden seit langem aufgrund der hohen Nachfrage Veranstaltungen zur Gesundheitsbildung, Selbsterfahrung und Kreativität. EDV-Angebote (nicht nur) für Spezialisten, Kochkurse und Studienreisen runden das Programm ab.Das neue Semester beginnt am Freitag, 1. September, mit einer musikalischen Lesung zu Joachim Ringelnatz. Unter dem Titel „Mein richtiges Herz, das ist anderwärts“ rezitiert Frank Suchland Texte des Dichters und erzählt aus dessen spannender Biografie. Stephan Winkelhake begleitet den Abend am Klavier.Im Vorfeld der Bundestagswahl gibt es am 7. September einen Diskussionabend mit den Landtagsabgeordneten Marco Brunotte und Rainer Fredermann über „Neue Impulse für Europa“.Sineb Al Masrar ist am 25. Oktober mit Ihrem Buch „Emanzipation im Islam“ zu Gast. Wie Deutschland an Kriegen verdient und arabische Diktaturen stärkt, wird in dem Buch „Die Profiteure des Terrors“ des Journalisten Markus Bickel exakt analysiert. Der Autor stellt es am 27. September, vor. Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gilt spätestens seit ihrem Rücktritt wegen des „großen Lauschangriffs“ im Kabinett Kohl als Politikerin „mit Haltung“. „Haltung ist Stärke“ ist auch der Titel ihres Buches, in dem sie sowohl ihren eigenen Werdegang als auch die aktuelle politische Situation in Deutschland beschreibt. In Kooperation mit der Friedrich Naumann Stiftung und der Buchhandlung Böhnert ist sie am 26. Oktober zu Gast im Langenhagener Rathaus.Eine Reise in die Lutherzeit verspricht Publizist und Schriftsteller Bruno Preisendörfer am Mittwoch, dem 29. November. „Wer nicht schreibt, bleibt dumm!“ ist der Titel des Buches von Maria-Anna Schulze Brüning, mit dem sie am 8. November in den VHS-Treffpunkt kommt. Die Lehrerin erklärt aus jahrzehntelanger Berufserfahrung, weshalb unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen und wie wir im digitalen Zeitalter mit dem Verlust des Schreibens ein kostbares Kulturgut riskieren.Das in Langenhagen bestens bekannte Duo Uwe Janssen und Imre Grimm feiert am 19. Januar im daunstärs „Zehn Jahre Ekstase“. Ein Theaterabend der besonderen Art findet auch am 24. Januar in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Langenhagen statt: Der Pantomime und Klinik-Clown Christoph Gilsbach setzt sich an diesem Abend pantomimisch mit dem Leben und dem Tod auseinander.Fragen der Gesundheit, Informationen über Krankheiten und Heilmethoden sowie Hilfe zur Selbsthilfe stehen im Mittelpunkt von Vorträgen und Seminaren. Themen rund ums Gesundbleiben und –werden sind beispielsweise Gesundes Sehen, Workshops zur Fußgesundheit, Beckenboden- und Faszientraining.Einen besonderen Stellenwert haben Angebote rund um „Psyche & Gesundheit“, wie Methoden der Stressbewältigung, Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training und Meditation. Auch die Yoga- und Qigong-Workshops eröffnen vielfältige Möglichkeiten gesünder zu leben und die eigene Lebensqualität zu verbessern.„Willkommen in der Lebensmitte“ ist ein Angebot für Frauen, sich mit dem Wandel und den Veränderungen in den besten Jahren auseinanderzusetzen.Ein Bildungsurlaub im Oktober zeigt Strategien auf, um „Kompetent dem Stress begegnen“ zu können, Resilienz und Achtsamkeit sind weitere Themen, die in Form von Seminaren angeboten werden. Die Verbesserung der Lebensqualität steht auch im Mittelpunkt des Vortrags des Mediziners Ingfried Hobert „Im inneren Reichtum ankommen – das Bewusstsein der Fülle“.Im EDV-Bereich wieder dabei ist die Seniorenreihe vom Einstieg bis hin zu Fotobearbeitung und Internetrecherche, aber auch Seminare rund um Office für den beruflichen Alltag als eintägiges Intensivseminar, als Wochenendseminar oder als Bildungsurlaub werden angeboten.Wer Segel- oder Motorbootführerscheine erwerben möchte, kann im Herbst/Winter die nötige Theorie lernen, um dann im Frühjahr in die praktische Ausbildung auf Binnen- oder Seegewässern einzusteigen. Das aktuelle VHS-Programm umfasst acht Fremdsprachen von Arabisch für Anfänger bis zum Spanisch-Konversation für Fortgeschrittene.Teilnehmer der Veranstaltungen melden sich persönlich in den VHS-Geschäftsstellean an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de an.