Viel Beifall für „J.J. Jazzmen“ aus Prag

Vorfreude auf die „Sazerac Swingers“ am nächsten Sonntag

Langenhagen (kr). Eine schwungvolle Mischung aus Swing und Dixieland präsentierten mit viel Elan die „J.J. Jazzmen“ aus Prag beim siebten Hofkonzert der diesjährigen Serie „Umsonst & draußen“. Der aktuelle Internet-Auftritt erwies sich allerdings als überholt. Denn die angekündigten Interpretationen von Louis-Armstrong-Songs durch Bandleader Jan Jirucha fanden nicht statt, denn der hervorragende Posaunist ist inzwischen verstorben. Und auf einen anderen Posaunisten wurde verzichtet. Dennoch lieferten die fünf Musiker aus Prag ein hörenswertes Programm ab. Sie setzten dabei auf bekannte Evergreens wie „Sweet Georgia Brown“, „Blue Berry Hill“, „Indiana“, „When You´re Smiling”, “Basin Street Blues” und “I´ve found a New Baby”. Die elegante Interpretation von „The Girl from Ipanema“ und anderen Latin-Jazz-Titeln unterstrich die Vielseitigkeit der Prager. Im Kollektiv-Spiel ließen sie kaum Wünsche offen. Als deutlich bester Solist erwies sich der Mann mit Trompete und Kornett. Viel Beifall für die sympathischen „J.J. Jazzmen“.Mit den “Sazerac Swingers“ aus Gütersloh könnte es am nächsten Sonntag, 20. August, den musikalischen Höhepunkt der laufenden Saison geben. Bei ihrem ersten Auftritt im August 2014 hatten sie sich auf Anhieb in die Herzen der Besucher gespielt. Sie taten das damals mit mitreißender Spielfreude, einem breitgefächerten Repertoire, professionellen Arrangements und herausragenden Soli. Der Auftritt in Langenhagen kam leicht und locker rüber, garniert mit viel Witz und atemberaubender Perfektion. Gespielt wird am nächsten Sonntag wie immer von 11 bis 14 Uhr.