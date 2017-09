Viel Kreativität und gute Laune

Erneut Riesenstimmung beim CDU-Oktoberfest in Krähenwinkel

Krähenwinkel. Am Vorabend der Bundestagswahl fand in Krähenwinkel das zweite Oktoberfest des hiesigen CDU-Ortsverbandes statt. Seit dem frühen Vormittag hatten die Mitglieder des Ortsverbandsvorstandes das Dorfgemeinschaftshaus mit viel Kreativität in eine weiß-blaue Festhalle verwandelt. Die mehr als 100 gutgelaunten Festgäste wurden vom Ortsverbandsvorsitzenden Steffen Hunger begrüßt. Unter den Gästen war auch die regionale Politprominenz vertreten, so der für den Wahlkreis Langenhagen zuständige Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt mit Frau, der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann mit Frau, die Regionsabgeordnete Claudia Hopfe mit ihrem Mann und der Ortsbürgermeister von Krähenwinkel Andreas Hartfiel mit Frau. Gäste aus Stadl-Paura waren allerdings nicht anwesend, dies war auf Grund mit anderweitiger Termine dieses Jahr nicht möglich. Nach der Begrüßung ließen sich die Gäste vom Team um Horst Waldfried aus der Küche des Dorfgemeinschaftshauses mit bayerischen Spezialitäten verwöhnen und um 20 Uhr übernahmen Michael Grill und Jürgen Spicker, besser bekannt als die Guggis das musikalische Zepter. Die Partyband aus der Partnergemeinde Stadl-Paura ließ den Gästen bei ihrem nunmehr dritten Auftritt in Krähenwinkel mit ihrem unnachahmlichen Partysound kaum eine Chance, die Tanzfläche zu verlassen. Die Textsicherheit der Gäste lag auf einem sehr hohen Niveau, und so mancher hat am nächsten Morgen bestimmt noch nach seiner Stimme gesucht. In einer kleinen Pause erfolgte dann der Losverkauf und die Gewinnverteilung der reichhaltigen Tombola Der Hauptpreis, eine Reise in die Partnergemeinde Stadl-Paura, ging an den überraschten Gewinner Alexander Ajrumov. Im Anschluss ging es mit Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden weiter, aber nicht ohne bereits jetzt den Termin für das nächste Oktoberfest bekannt zu geben. Es findet am 22. September 2018 statt und diesen Termin sollte man sich ruhig jetzt schon in den Kalender eintragen. Die Guggis haben jedenfalls schon zugesagt. Weitere Bilder finden Interessierte in der Bildergalerie auf www.cdu-kraehenwinkel.de