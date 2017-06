Die Grünen informieren am 13. Juni auf dem Marktplatz

Langenhagen. Mit Blick auf die Bundestagswahl am 24. September stellen sich die Langenhagener Grünen am Dienstag, 13. Juni, zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf dem Marktplatz der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern.Der Langenhagener Vorsitzende Rolf Linnhoff möchte vor allem den bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Hannover-Land I kandidierenden grünen Bundestagskandidaten Eike Lengemann (Isernhagen) in der Öffentlichkeit bekannt machen. „Ich freue mich auf interessante Unterhaltungen in Langenhagen“, so Lengemann - zumal sein Schwerpunktthema, die Verkehrspolitik, erfahrungsgemäß zahlreiche Möglichkeiten eines guten Gesprächs bietet. „Mobilität ist ein Alltags- und ein Zukunftsthema zugleich: das bietet sehr viel Raum für spannende Ideen.“Auch vor Ort ist unser Landtagsdirektkandidat im Wahlkreis 31 (Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen), Felix Schünemann, der ebenfalls aus Isernhagen kommt und dort Vorsitzender des Ortsverbandes ist. Seine Schwerpunkte sind der Einsatz für Nachtruhe am Flughafen Langenhagen sowie für nachhaltiges und bürgernahes Handeln in der Politik. Entsprechend wird er im Herbst 2017 einige politische Rundgänge durch die Ortschaften vornehmen und dabei möglichst viele Bürger und Bürgerinnen mitnehmen.„Wir Grünen wollen im Wahlkampf nicht nur in der Kernstadt präsent sein, wir gehen auch in die Ortschaften, um mit allen Bürgern ins Gespräch zu kommen!“, umreißt Rolf Linnhoff die grüne Linie.Auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Langenhagener Ortsverbands wurde der Bundestagswahlkampf vorbereitet und auch der Vorstand neu gewählt. Vorsitzender ist erneut Rolf Linnhoff, sein Stellvertreter Ronald Kunze. Schatzmeister Frank Hentschel und Tatiana Schmedt als Beisitzerin vervollständigen die grüne Spitze.