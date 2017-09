Sonntagshopping mit Schützenfest hat sich bewährt

Langenhagen (ok). Sonntagsshopping kombiniert mit dem Schützenfest: Diese Mischung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt; der verkaufsoffene Sonntag im CCL ist wieder gut angenommen. worden. Sowohl in Geschäften im neuen und Bestandsteil als auch bei der Gastronomie. Viele Besucher kamen im Verlauf der fünf Stunden. Fazit des Centermanagements: ein erfolgreicher Tag mit einem Ergebnis, das zufriedenstellte.