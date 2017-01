Viele Plätze blieben leer

Wenig Resonanz bei Jahresdanktreffen

Krähenwinkel (ok). Die Enttäuschung war Kirchenvorstandsmitglied Hartmut Gerberding anzusehen. Mehr als die Hälfte der Plätze war beim Dankeschöntreffen für die Ehrenamtlichen im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche leer geblieben. Viele hatten sich angemeldet, aber nicht abgesagt. Die, die gekommen waren, durften sich aber über nette Worte der von Kirchenvorsteherin Susann Lichterfeld und ein leckeres Buffet freuen. Und über Anekdoten von und mit Else Strathmann. Nächstes Highlight in der Gemeinde ist der Weltgebetstag am Freitag, 3. März, mit dem Schwerpunkt Philippinen.